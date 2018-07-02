Ведран Чорлука: "Фаворита в матче Россия - Хорватия нет"

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России.
- Я думаю, фаворита в четвертьфинале нет, - цитирует хорвата "Р-Спорт". - Россия играет дома, у нас тоже хорошая команда. Будет очень интересно, мы надеемся, что выиграем. Будет очень тяжело.
За сборную России заявлены одноклубники защитника по "Локомотиву" братья Алексей и Антон Миранчуки.
- Если они будут играть, - ответил футболист на вопрос, расскажет ли он главному тренеру своей сборной Златко Даличу о том, как нейтрализовать Миранчуков. - У россиян будет очень большая мотивация, как и у нас.
Обе команды прошли в 1/4 финала благодаря серии пенальти. Хорваты в основное время сыграли вничью со счетом 1:1 с Данией, а россияне – с Испанией.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180702/1138837177.html
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