Варан - четвертый футболист, выигравший чемпионат мира и Лигу чемпионов в одном сезоне

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан одержал победу с командой на чемпионате мира-2018. Французы в воскресенье в финале обыграли сборную Хорватии (4:2). В этом году игрок также становился победителем Лиги чемпионов в составе "Реала".

Варан стал четвертым футболистом, которому удалось выиграть ЧМ и ЛЧ в одном сезоне. Ранее такое удавалось Кристиану Карамбе (1998), Роберто Карлосу (2002) и Сами Хедире (2014). Все игроки побеждали в Лиге чемпионов в составе "Реала".