Валерий Баринов: "России необходимо тщательно изучить опыт игры марокканцев против Испании"

Народный артист России Валерий Баринов - о 3-го тура группы А Уругвай – Россия (3:0) и шансах нашей команды в 1/8 финала против Испании. Встреча пройдет 1 июля в Лужниках.

- В матче с Уругваем Россия решила сэкономить силы перед плей-офф?

- Нет. Сказалось появление новых ребят, того же симпатичного мне Алексея Миранчука, после ошибки которого мяч чудом не влетел в наши ворота. Удаление Смольникова? Ему там деваться было некуда. Но ничего - люди попробовали себя на таком уровне. Думаю, что хватит профессионализма и понимания, что дальше так дело не пойдет, ведь в плей-офф другой уровень команд

Понимаю, что мы хозяева чемпионата, должны были выйти в 1/8 финала, сделали это. С ребят свалился груз, им стало казаться, что куда ни ударят, полетит куда нужно. Нет, не полетит. Перехватят, накажут, забьют… Ошибка Акинфеева – из той же оперы.

- Голкипер, считаете, допустил промах?

- Конечно. Суарес со штрафного поразил "вратарский" угол, причем Игнашевич очень умело его Игорю, чтобы он увидел удар. Но Акинфеев кинулся в ту же сторону, куда побежал Игнашевич. Сергей же недаром сдвинул двух футболистов, видимо, уже понимал, куда летит мяч.



Почему вратарь не поверил партнеру, почему ушел за стенку, которую сам выстроил? Да, удар получился хороший, но всё равно Суарес обманули Игоря. Гол в угол голкипера всегда считается его ошибкой, что бы там ни говорили.

- На 1/8 финала испанцы настроятся не так, как на Марокко, верно?

- Конечно. Но все равно необходимо тщательно изучить опыт марокканцев. Какая отдача, как они хотели победить, хотя ничего, кроме чести, уже на кону не стояло! А в другой встрече группы В все болели за иранцев, жаль, не прошли азиаты в плей-офф. Но не уверен, что нам лучше было бы сыграть с ним. От Португалии, по большому счету, ничего не осталось. По моему дилетантскому мнению нам было бы лучше сыграть с ней.

- В 1/8 финала россиянам явно придется много бегать – сил хватит?

- Физически команда готова неплохо, это заметно. Нужно разобраться с ошибками, добавить аккуратности в действия. Мне когда-то говорили, что для футболистов главное - культура паса, тогда и сам футбол станет культурным. Вот этого нам не хватало и в Самаре, и даже в первых победных матчах, если присмотреться. Правда, с Египтом прошла фантастическая комбинация, которую начал Самедов, Фернандес продолжил и Черышев забил. Это потрясающе!

Знаете, как говорят: "В Россию можно только верить". А я скажу так: "Верить надо в Бога, а на этих ребят можно только надеяться". Так вот я надеюсь. (Арман МКРТЧЯН)