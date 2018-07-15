В Татарстане снимут фильм о ЧМ-2018

Киностудия Татарстана "Татаркино" снимет фильм о чемпионате мира-2018, сообщает kp.ru. Казань выиграла конкурс Министерства по делам молодежи и спорту на право снять картину. По словам главы киностудии, концепцию фильма уже продумали.

- Фильм снимем по аналогии с картиной о чемпионате по водным видам спорта – это очень красивое кино. И он будет не только о том, как проходят соревнованиях, но еще и с определенной философией, - рассказала директор "Татаркино" Миляуша Айтуганова.

В Казани состоялись 6 матей чемпионата мира-2018: игры группового турнира Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3), Корея - Германия (2:0), встреча 1/8 финала Франция - Аргентина (4:3) и четвертьфинал Бразилия - Бельгия (1:2).

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