В Свердловской области сотрудников отелей обучили этикету перед ЧМ-2018

Более 450 сотрудников отелей из 20 городов Свердловской области прошли обучение в преддверии чемпионата мира-2018. Программа включала в себя курсы этикета и иностранного языка.
"В Свердловской области впервые прошло масштабное обучение сотрудников сферы гостеприимства. Сертификаты об обучении по направлениям "Организация службы приема и размещения" и "Ведение гостиничного хозяйства" получили 468 человек из 20 муниципалитетов. Образовательная программа включала в том числе международный этикет, иностранный язык, умение работать с большими группами туристов, а также различными целевыми аудиториями, например, футбольными болельщиками, деловыми туристами, людьми с ограниченными возможностями", – приводит welcome2018.com сообщение департамента информационной политики региона.
Занятия длились полтора месяца, их проводили в отелях Екатеринбурга. Курсы вели эксперты-практики и педагоги уральских университетов. До старта чемпионата мира планируется обучить еще 500 отельеров и работников объектов питания при гостиницах.
Дополнительная информация
http://welcome2018.com/journal/materials/rabotniki-oteley-sverdlovskoy-oblasti-proshli-obuchenie-etiketu-i-yazykam-pered-chm-2018/
баламошка
Теперь не будут в присутствии интуристов рыгать,чесать причинные места и называть их неграми и пиндосами.
20:53
Thomas_Boy_
А у нас в НН в отелях чистые простыни постелили. Потому что наши-то и грязные стерпят, а перед иностранцами как-то неудобно.
20:52