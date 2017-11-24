В Свердловской области сотрудников отелей обучили этикету перед ЧМ-2018

Более 450 сотрудников отелей из 20 городов Свердловской области прошли обучение в преддверии чемпионата мира-2018. Программа включала в себя курсы этикета и иностранного языка.

"В Свердловской области впервые прошло масштабное обучение сотрудников сферы гостеприимства. Сертификаты об обучении по направлениям "Организация службы приема и размещения" и "Ведение гостиничного хозяйства" получили 468 человек из 20 муниципалитетов. Образовательная программа включала в том числе международный этикет, иностранный язык, умение работать с большими группами туристов, а также различными целевыми аудиториями, например, футбольными болельщиками, деловыми туристами, людьми с ограниченными возможностями", – приводит welcome2018.com сообщение департамента информационной политики региона.

Занятия длились полтора месяца, их проводили в отелях Екатеринбурга. Курсы вели эксперты-практики и педагоги уральских университетов. До старта чемпионата мира планируется обучить еще 500 отельеров и работников объектов питания при гостиницах.