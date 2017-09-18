В Совфеде ответили на слова Бурджанадзе о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил, что оба важнейших события в России в следующем году – выборы президента РФ и чемпионат мира по футболу – однозначно будут объектом "внешней активности". Ранее бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили якобы сотрудничает с ЦРУ с целью сорвать ЧМ-2018.

– Трудно отрицать, что оба важнейших события в России в следующем году – выборы и ЧМ-2018 – будут однозначно объектом внешней активности, – цитирует РИА Новости Косачева. – Высказанное лидером грузинской партии "Демократическое движение – Единая Грузия" Нино Бурджанадзе предположение, что деятельность Саакашвили может являться частью некоего плана воздействия на них, за которым может стоять ЦРУ, на самом деле, отнюдь не беспочвенно. Можно сказать, многое сходится, при всей визуальной утопичности этого сюжета. Есть желание, есть исполнители и есть средства – это три обязательных компонента любого проекта. Поэтому, что называется, лучше всего следить за руками и говорить о таких вещах заранее, чтобы не было сюрпризов.