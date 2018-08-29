В руководстве Федерации футбола Египта угрожают матери Салаха

Член совета директоров Федерации футбола Египта Халид Латиф в Твиттере предостерег нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха от резких высказываний. Ранее форвард публично критиковал футбольных чиновников из своей страны, а также выражал недовольство условиями проживания в Грозном во время выступления в составе сборной Египта на чемпионате мира-2018.

"Хотелось бы напомнить Салаху – его мать по-прежнему в Египте, – приводит Al-Araby текст сообщения Латифа в социальной сети. – Ты живешь за границей и можешь делать, что хочешь.

Мне кажется, многие пойму, что я имею в виду".

На ЧМ-2018 сборная Египта заняла 4-е место в группе A, проиграв Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2). Автором обоих голов на турнире в России был Салах.

Мохамед Салах: "Во время ЧМ-2018 меня часто отвлекали" //

Федерация футбола Египта угрожала Салаху и его агенту судебным иском