В Ростове-на-Дону бразильцев и швейцарцев встретят казаки с шашками и нагайками

В рамках акции Gentlefan болельщиков, которые прибудут в аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, будут встречать донские казаки верхом на лошадях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Ростовской области. Акция пройдет 17 июня накануне матча чемпионата мира между сборными Бразилии и Швейцарии.

- В воскресенье днем 17 июня в Ростовской области на концертной площадке "Центр Донского гостеприимства", расположенной перед аэропортом Платов, пройдет самая масштабная за всю историю ее проведения акция гостеприимства Gentlefan, - заявили в пресс-службе. - Болельщиков из Бразилии и Швейцарии будут встречать донские казаки, в том числе и верхом на лошадях, а также творческие коллективы из Аксайского района Ростовской области. Болельщиков угостят традиционными донскими блюдами и напитками. В завершении праздника зарубежным гостям на память о ростовской земле подарят казачьи фуражки и папахи.

Иностранных болельщиков ждут музыкально- интерактивная программа, сувениры, а также традиционные конкурсы и забавы, например, рубка капусты шашкой и бег с коромыслом и ведрами.

Напомним, акция Gentlefan впервые прошла в 2017 году, когда в перед игрой между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" английским болельщикам дарили теплые пледы.

Сборные Бразилии и Швейцарии играют в группе Е вместе с командами Коста-Рики и Сербии.