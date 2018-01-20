В Польше откроют экспресс-курсы русского языка для болельщиков ЧМ-2018

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Польше откроются экспресс-курсы русского языка для болельщиков, которые поедут на чемпионат мира-2018, сообщает РИА "Новости" со сслыкой на руководителя представительства Россотрудничества в Польше Игоря Жуковского. По оценкам туристических компаний, на чемпионат мира по футболу в Россию планируют поехать не менее 20 тысяч польских болельщиков.

- С 5 февраля 2018 года Российский центр науки и культуры в Варшаве открывает занятия, - сказал Жуковский. - Экспресс-курс русского языка специально разработан для тех поляков, которые поедут поддержать свою сборную на чемпионат мира по футболу 2018.

Мы планируем активно включиться в информационное сопровождение подготовки и проведения праздника футбола. На нашей базе открывается "Русский дом болельщика", где будет представлена информация по всем городам-организаторам матчей с участием сборных России и Польши. Мы специально планируем мероприятия, которые представят польским журналистам и болельщикам прекрасные города Волгоград, Казань, Москву – где будет играть сборная Польши. Ну и конечно, специализированный курс русского языка околофутбольной тематики – наш вклад в достойное проведение мирового чемпионата.

Сборная Польши на групповом турнире ЧМ-2018 встретится с Сенегалом (19 июня, Москва), Колумбией (24 июня, Казань) и Японией (28 июня, Волгоград).