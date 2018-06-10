В Казани перед ЧМ-2018 открылась выставка портретов футболстов

В Казани перед стартом чемпионата мира-2018 открылась выставка портретов известных футболистов под названием "Вера. Надежда. Футбол", сообщает ТАСС.

- На футбольную тематику представлено 15 работ. Я начал свой выбор с самых ярких мировых звезд, потому что они узнаваемые фигуры в мире спорта, потом уже по душе начали искать, местных футболистов, которых именно в Казани любят. Так пошла серия футболистов "Рубина", Рыжиков, Карадениз, - сказал автор картин Руслан Ибрагимов.

- В картинах есть жизненная сила, схвачено художником спортивное существо игроков, посмотрите Месси: он уже весь в футбол устремился и видит только футбол и все. Это великие футболисты, сразу это чувствуется, что они спортсмены, что будут биться за победу, - подчеркнул председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев.

Казань примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Корея - Германия (27 июня). Также на стадионе состоятся игра 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь