В Испании разгорается скандал, связанный с новой формой сборной

В Испании активно обсуждают представленную новую форму на ЧМ-2018 для национальной команды. Как сообщает Marca, многих в условиях обостренной политической ситуации, связанной со стремлением Каталонии к независимости, настораживает наличие фиолетовых цветов в элементах формы.
Производитель экипировки утверждает, что цвет полос синий, однако он очень насыщен и в сочетании с красным может показаться фиолетовы, а этот цвет ассоциируется с республиканским периодом в истории Испании.
The road to 🏆 begins! Our new 2018 FIFA World Cup Home jersey by @adidasfootball– Selección Española (@SeFutbol) 6 ноября 2017 г.
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