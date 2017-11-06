В Испании разгорается скандал, связанный с новой формой сборной

В Испании активно обсуждают представленную новую форму на ЧМ-2018 для национальной команды. Как сообщает Marca, многих в условиях обостренной политической ситуации, связанной со стремлением Каталонии к независимости, настораживает наличие фиолетовых цветов в элементах формы.

Производитель экипировки утверждает, что цвет полос синий, однако он очень насыщен и в сочетании с красным может показаться фиолетовы, а этот цвет ассоциируется с республиканским периодом в истории Испании.