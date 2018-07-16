В Госдуме призвали наказать по всей строгости участников Pussy Riot, выбежавших на поле в финале ЧМ-2018

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев осудил поведение группы Pussy Riot, представители которой накануне прорвались через кордон и выбежали на поле в ходе финального матча чемпионата мира Франция – Хорватия (4:2).

– Своим поведением активисты группы Pussy Riot проявили неуважение не только к гражданам России, но и ко всем иностранным болельщикам, футболистам, миллионам зрителей. Оценку их действиям дадут правоохранительные органы. Наказать надо по всей строгости закона, – сказал Дегтярев.

Напомним, ранее ГУ МВД по Москве сообщило, что за выбегание на поле возбуждено дело по статье КоАП 20.31 ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований"). Участники Pussy Riot могут получить штраф в размере от 3 до 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов. Кроме того, накладывается запрет на посещение официальных спортивных мероприятий на срок от 6 месяцев до 3 лет. Также открыто дело по статье 17.12 КоАП ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов"). За это нарушение предусмотрен штраф в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей. (Андрей СИЗЯКИН)

Pussy Riot ждут штрафы или исправительные работы за проникновение на поле "Лужников"