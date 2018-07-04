В Госдуме предложили дать всем россиянам выходной в случае победы сборной на ЧМ-2018

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что граждане РФ могут получить дополнительный выходной, если сборная России победит на домашнем чемпионате мира-2018. Возможной датой выходного в комитете Госдумы по физкультуре и спорту назвали 16 июля, отметив, что это решение находится в компетенции главы государства.

- По поводу выходных после игры: Лебедев (Игорь Лебедев - вице-спикер ГД, член исполкома РФС) с подобной инициативой еще перед открытием чемпионата мира выступил, поддержки у коллег не нашел, - цитирует "Интерфакс" Дегтярева. - Но опыт двухнедельный проведения турнира показывает, что предложение может и должно быть реализовано. Огромный ажиотаж, аудитория у телевизоров, матчи поздно проходят, поэтому надо пойти навстречу болельщикам, такое событие раз в сто лет бывает. Если сборная выйдет в финал и победит, думаю, будут другие госрешения по поводу 16 июля, которые находятся более в компетенции главы государства.

Финал чемпионата мира-2018 пройдет 15 июля. Сборная России на турнире дошла до четвертьфинала, где встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018: сетка и пары плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по командам, датам и городам - здесь