Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Известный коментатор Василий Уткин объявил, что больше не будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу-2018 на Первом канале. Причин он не назвал.

- Обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментитровать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстаемся с Первым каналом со взаимным уважением и, с моей стороны, с благодарностью. Вы, конечно же, хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право, а я хочу об этом не говорить. Прошу уважать мое право на частную жизнь, не беспокоить меня звонками и сохранять мою приватность, - сказал Уткин в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

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