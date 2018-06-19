16:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Василий УТКИН. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Василий УТКИН. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Известный коментатор Василий Уткин объявил, что больше не будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу-2018 на Первом канале. Причин он не назвал.

- Обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментитровать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстаемся с Первым каналом со взаимным уважением и, с моей стороны, с благодарностью. Вы, конечно же, хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право, а я хочу об этом не говорить. Прошу уважать мое право на частную жизнь, не беспокоить меня звонками и сохранять мою приватность, - сказал Уткин в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=PQTBsM7-gGE&feature=youtu.be

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