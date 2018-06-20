Уругвай - Саудовская Аравия: аравийцы заменили вратаря, пропустившего 5 голов от России

Стал известен состав сборной Саудовской Аравии на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая. Основной вратарь команды Абдуллах Аль-Муайуф сел в запас после поражения в матче открытия против России со счетом 0:5. Место в воротах займет Мохаммед Аль-Оваис.
Стартовый состав Саудовской Аравии: Аль-Оваис - Хавсави, Аль-Булаихи, Аль-Бураик, Аль-Шахрани - Аль-Фарадж, Аль-Шехри, Отаиф, Аль-Джассам, Аль-Давсари - Аль-Муваллад.
Уругвай - Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, анонс матча
Уругвай – Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)