Уругвай обыграл Парагвай и возглавил борьбу за путевки на чемпионат мира

Сборная Уругвая на выезде обыграла Парагвай в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 2:1. Счет в этой встрече открыли гости только на 76-й минуте - гол забил полузащитник Федерико Вальверде. Спустя четыре минуты уругвайцы удвоили свое преимущество, в чем им помог защитник соперника Густаво Гомес, отправивший мяч в собственные ворота. Сократил отставание в счете нападающий Анхель Ромеро, но этого парагвайцам не хватило.

Отметим, Уругвай за два тура до окончания отбора вышел на второе место в турнирной таблице с 27-ю очками. Также на три прямые путевки и место в стыках с Новой Зеландией претендуют Колумбия (26 очков), Перу и Аргентина (по 24), Чили (23), Парагвай (21) и Эквадор (20). Ранее выход на чемпионат мира оформила Бразилия.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

Парагвай - Уругвай - 1:2 (0:0)

Голы: Вальверде, 76 (0:1). Гомес, 80 (0:2) - в свои ворота. Ромеро, 88 (1:2)