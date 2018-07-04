Урибе и Бакке угрожают в Колумбии из-за незабитых пенальти в матче с Англией

После матча 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Англии (1:1, по пенальти - 3:4) игрокам сборной Колумбии поступают угрозы, сообщает британское издание The Sun.

Сообщается, что угрожающие сообщения направлены в адрес Матеуса Урибе и Карлоса Бакки. Их оскорбляют в социальных сетях, а также желают им смерти. Так, один из пользователей Твиттера пишет: "Умри, Карлос Бакка, сукин сын. Ты никому не нужен. Не возвращайся в страну". Другой написал так: "Надеюсь, ты впадешь в депрессию и убьешь себя". Агрессивные сообщения адресованы и Урибе. Пользователь под ником INFINITO написал: "Это была последняя игра Урибе, этот парень уже мертв".

Отметим, что 2 июля была годовщина со дня смерти защитника сборной Колумбии Андреса Эскобара. Его застрелили на родине после того, как он забил в свои ворота в матче со сборной США.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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