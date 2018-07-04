Участие Ковачича в матче с Россией под вопросом, Стринич пропустил тренировку

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич пропустил тренировку команды, сообщает Večernji list. Повреждение игрока несерьезное, но он не будет заниматься в общей группе в ближайшие дни. Есть риск того, что хавбек не сможет принять участие в четвертьфинале ЧМ-2018 с Россией.

Защитник Иван Стринич также пропустил тренировку, но он должен вернуться в общую группу в среду.

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