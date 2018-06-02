Тунис – Турция: Тосуна удалили за то, что он провел пальцем по горлу, угрожая фанатам

Нападающий сборной Турции по футболу Дженк Тосун был удален в товарищеском матче против Туниса (2:2) за то, что провел пальцем по горлу, угрожая фанатам, сообщает Daily Mail.

Матч, проходивший в швейцарском Каруже, вышел скандальным. Приехавшие турецкие болельщики вели себя шумно, использовали пиротехнику. Именно из-за пиротехники Тосун начал угрожать фанатам: один из фаеров якобы прилетел в отца и дядю нападающего. Сначала Тосун хотел добраться до болельщиков и разобраться по-мужски, однако его не пустили партнеры. После этого нападающий провел пальцем по горлу и успокоился. Судья встречи Федайи Сан не оценил желание Тосуна защитить честь семьи и отправил турка отдыхать.

Отметим, что на этом проблемы на матче не закончились. После финального свистка на поле высыпали фанаты, а игроки спешно покинули газон.

Напомним, турки не попали на чемпионат мира в России, заняв своей отборочной группе 4 место. Тунис же сыграет на мировом первенстве в группе G с командами Англии (18 июня), Бельгии (23 июня) и Панамы (28 июня).

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