Тренерский штаб сборной России отправил допинг-офицерам список потенциальных участников чемпионата мира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что тренерский штаб отправил список потенциальных участников чемпионата мира-2018 допинг-офицерам. Об этом он сообщил в эфире "Матч ТВ".

В список, который насчитывает более 50 футболистов, в основном вошли игроки "Спартака", ЦСКА, "Зенита" и "Рубина". В нем оказался защитник красно-белых Георгий Джикия, который на сборах команды получил травму крестообразных связок, вратарь казанцев Сослан Джанаев, а также защитник армейцев Василий Березуцкий, ранее приостановивший выступления за национальную команду.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.