Тренер англичан Саутгейт вывихнул плечо на пробежке

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вывихнул плечо, упав на пробежке, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

По данным издания, Саутгейт в среду утром отправился на пробежку и неловко упал, вывихнув плечо. Сначала медицинскую помощь ему оказали врачи сборной, а затем - врачи в Репино, недалеко от Санкт-Петербурга, где проживает национальная команда англичан. Уже вечером тренер вернулся к игрокам и провел командную встречу. Правда, держа руку на перевязи.

- Я, наверное, не буду очень активно праздновать голы в будущем, - пошутил Саутгейт. - Но лучше я, чем кто-то из моих игроков. Они, конечно, были немного удивлены, когда я пришел на командную встречу с рукой на перевязи, и спросили, что я делал. Они, как всегда, были веселы.

Напомним, сборная Англии выиграла свой первый матч на чемпионате мира, переиграв Тунис со счетом 2:1. Впереди у подопечных Саутгейта встречи с командами Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

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