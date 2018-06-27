Томас Мюллер: "Как бы мы ни оправдывались, мы будем неправы. Мы сами во всем виноваты"

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер после матча с Кореей (0:2) заявил, что не имеет права высказывать свое мнение после такого провала. Также игрок выразил поддержку главному тренеру Йоахиму Леву.

- Как бы мы ни оправдывались, мы будем неправы, - сказал Мюллер. - Мы сами виноваты. Мы разочарованы. Просто шокированы. Забили один год с игр за три матча и все время пропускали! Еще большее разочарование наносит факт, что мы вполне могли все решить сами после матча со Швецией.

- Нойер сказал, что на поле не было команды. Что скажете?

- Не стану заявлять ничего подобного. Надо все перевариться и обдумать. Хотя после игры мы все были крайне эмоциональны.

- Разочарованы своей игрой?

- Не буду об этом говорить. Это не главное. Не забил ни одного гола, хотя должен был. У меня есть свое мнение на этот счет, но после таких вылетов у меня нет права что-то высказывать. Мы все в одной лодке. Лодке проигравших.

- Вы продолжите карьеру в сборной?

- (Смеется) Сейчас, через полчаса после вылета не готов об этом говорить. Зачем вы вообще такие вопросы задаете?

- Ну, у вас смена поколений...

- (Улыбается) Тогда это отличный вопрос!

- Вы хотели бы, чтобы Лев продолжил работу со сборной?

- Мы уверены, что он прекрасный тренер. Мы в ситуации, в которой еще никогда не были. Никто не будет делать громких заявлений. Каждый должен подумать о себе и о ситуации в немецком футболе. (Ярослав СУСОВ)

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