Томас Мюллер: "Как бы мы ни оправдывались, мы будем неправы. Мы сами во всем виноваты"

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер после матча с Кореей (0:2) заявил, что не имеет права высказывать свое мнение после такого провала. Также игрок выразил поддержку главному тренеру Йоахиму Леву.
- Как бы мы ни оправдывались, мы будем неправы, - сказал Мюллер. - Мы сами виноваты. Мы разочарованы. Просто шокированы. Забили один год с игр за три матча и все время пропускали! Еще большее разочарование наносит факт, что мы вполне могли все решить сами после матча со Швецией.
- Нойер сказал, что на поле не было команды. Что скажете?
- Не стану заявлять ничего подобного. Надо все перевариться и обдумать. Хотя после игры мы все были крайне эмоциональны.
- Разочарованы своей игрой?
- Не буду об этом говорить. Это не главное. Не забил ни одного гола, хотя должен был. У меня есть свое мнение на этот счет, но после таких вылетов у меня нет права что-то высказывать. Мы все в одной лодке. Лодке проигравших.
- Вы продолжите карьеру в сборной?
- (Смеется) Сейчас, через полчаса после вылета не готов об этом говорить. Зачем вы вообще такие вопросы задаете?
- Ну, у вас смена поколений...
- (Улыбается) Тогда это отличный вопрос!
- Вы хотели бы, чтобы Лев продолжил работу со сборной?
- Мы уверены, что он прекрасный тренер. Мы в ситуации, в которой еще никогда не были. Никто не будет делать громких заявлений. Каждый должен подумать о себе и о ситуации в немецком футболе. (Ярослав СУСОВ)