Томас Хельвег: "Франция — фаворит, но шансы с хорватами у них 50 на 50"

Известный защитник сборной Дании и "Милана" Томас Хельвег в интервью "СЭ" дал свой прогноз на финал чемпионата мира.

- Учитывая все обстоятельства, Франция - фаворит, - заявил Хельвег. - Шансы все равно 50 на 50. Посмотрим, как сложится игра. Возможно, хорваты устали чуть больше, потому что три последних матча они отыграли с дополнительным временем. В финале может случиться что угодно, и каждый может найти скрытые резервы энергии. Все будет зависеть от игры. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)