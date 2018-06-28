Тите: "Сегодня позволю себе одну кайпиринью"

На пресс-конференции после матча 3-го тура группы Е Сербия - Бразилия (0:2) главный тренер южноамериканцев Тите ответил, почему он оставался спокойным в ходе нервной встречи. Также он подчеркнул, что позволит себе выпить кайпиринью - традиционный бразильский алкогольный коктейль.

- Почему вы были так хладнокровны? И готовы ли вы к 1/8 финала? - вопросы Тите.

- Кайпиринью одну сегодня себе позволю точно - это помогает (Улыбается.) Вы должны чувствовать команду, если она нервничает, ее следует успокоить. Нам есть куда расти, хотя первая задача выполнена, и Бразилия прилично прибавила с первого матча. (Вячеслав КОРОТКИН)

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