Свен-Еран Эрикссон: "Англия никогда не выиграет чемпионат мира"

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон сказал, что не станет давать советов действующему наставнику команды Гарету Саутгейту. Шведский специалист назвал главной проблемой "трех львов" усталость игроков, которая накапливается из-за насыщенного клубного календаря.

- В 2006 году я думал, что мы должны выиграть чемпионат мира, - цитирует The Offside Rule Exclusives Эрикссона. - Я думал, что нет команды, сильнее нашей. Вылет стал огромным разочарованием.

Думаю, что у Англии есть хорошие шансы на ЧМ-2018. Считаю, они хорошо проявят себя. У них есть много новых молодых игроков, которые отлично играют в премьер-лиге. Им нужны удача и отсутствие травм. Это (усталость в конце сезона. - Прим. "СЭ") всегда было проблемой для Англии. Я повторю это снова - Англия никогда не выиграет чемпионат мира, если не сделает зимний перерыв.

- Что бы вы посоветовали Саутгейту?

- Делай по-своему, использую свою голову. Не слушай людей и не читай прессу.

Напомним, Эрикссон возглавлял сборную Англии с 2001 по 2006 год. На чемпионате мира-2002 команда шведского тренера проиграла Бразилии (1:2), а на мировом первенстве-2006 - на этой же стадии турнира уступила Португалии (0:0, 1:3 - по пенальти).