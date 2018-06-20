Суарес первый уругваец, который забил на трех чемпионатах мира

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес стал первым игроком своей страны, который отличился на трех разных чемпионатах мира. В сегодняшней игре против Саудовской Аравии Суарес открыл счет на 23-й минуте. Это его первый гол на турнире в России.

Также Суарес забил на чемпионате мира-2010 в ЮАР (3 мяча) и в Бразилии в 2014 году (2 мяча).

Напомним, что матч с Саудовской Аравии – сотый для Суареса в майке сборной Уругвая. "СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи.

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