Суарес и Месси лидируют в списке бомбардиров отбора ЧМ в Южной Америке

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Боливии (4:2) сделал дубль. Аргентинский форвард Лионель Месси в игре против Эквадора (3:1) записал на свой счет дубль.

После этих результатов оба игрока "Барселоны" довели количество забитых мячей в отборах на Мундиаль до 21-го. Третье место в списке бомбардиров занимает экс-нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо - 19 мячей.