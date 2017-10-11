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06:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Суарес и Месси лидируют в списке бомбардиров отбора ЧМ в Южной Америке


Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Боливии (4:2) сделал дубль. Аргентинский форвард Лионель Месси в игре против Эквадора (3:1) записал на свой счет дубль.

После этих результатов оба игрока "Барселоны" довели количество забитых мячей в отборах на Мундиаль до 21-го. Третье место в списке бомбардиров занимает экс-нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо - 19 мячей.

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