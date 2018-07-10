Страница ФИФА в Фейсбуке была заблокирована после атаки украинцев

Официальная страница ФИФА в Фейсбуке была заблокирована после атаки со стороны пользователей из Украины. Большинство из них оставляло один и тот же комментарий – "Слава Украине!". Писали они его как на украинском, так и на русском и английском языках. Через некоторое время доступ к официальному аккаунту организации был восстановлен.

Активность украинских пользователей была связана с видеороликом, который был опубликован после матча 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия (2:2, 3:4 – по пенальти). На записи показано, как бывшие игроки киевского "Динамо", хорваты Огнен Вукоевич и Домагой Вида (член делегации "шашечных" и защитник команды) посвящают победу над россиянами Украине. Вукоевич также сказал, что эта победа была добыта, в том числе, для их бывшей команды, а Вида заявил: "Слава Украине!"

Это повлекло скандал. Функционер по решению Хорватского футбольного союза был оштрафован и выведен из состава делегации, а защитник "отделался" предупреждением.

Позднее в сети появился еще один ролик. В нем Вида, выпивая пиво, вновь произносит "Слава Украине!". Рядом с ним сидит уже не Вукоевич, а помощник главного тренера сборной Хорватии, экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич.

В 1/2 финала чемпионата мира сборная Хорватии сыграет с Англией. Встреча состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".

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