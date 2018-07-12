Стогниенко зачитал рэп про сборную России. Видео

Известный комментатор Владимир Стогниенко прочитал рэп, посвященный сборной России. Он обещал сделать это в случае выхода национальной команды в финал чемпионата мира, однако потом заявил, что россияне достойно сыграли с хорватами в четвертьфинале (2:2, пенальти - 3:4), поэтому и согласился исполнить композицию.

- Сборная - молодцы, Стас, ты просто космос, - поется в песне.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

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