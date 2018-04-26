11:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Стартовало голосование за девиз сборной России на чемпионате мира-2018

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Голосование за слоган сборной России на чемпионате мира-2018, который украсит автобусы команды, началось в 11.00 по московскому времени 26 апреля. Также болельщики смогут выбрать девизы для других национальных команд-участниц турнира.

Российским болельщикам предложено три варианта фраз: "Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой", "Играй с открытым сердцем" и "Русские медведи движутся к победе". Голосование закроется в 14 мая в 11.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира в группе А встретятся со сборными Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

Все о сборной России на чемпионате мира по футболу - здесь

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Дон_Румата

Ехали медведи на велосипеде. А за ними кот задом наперёд...

12:45

SAN

"Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой" (выход из группы)

12:39

SS-1525-Sergey

Здесь пешеходы!

12:10

Тимурленг

Кто это придумал?

12:03

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