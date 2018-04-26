Стартовало голосование за девиз сборной России на чемпионате мира-2018

Голосование за слоган сборной России на чемпионате мира-2018, который украсит автобусы команды, началось в 11.00 по московскому времени 26 апреля. Также болельщики смогут выбрать девизы для других национальных команд-участниц турнира.
Российским болельщикам предложено три варианта фраз: "Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой", "Играй с открытым сердцем" и "Русские медведи движутся к победе". Голосование закроется в 14 мая в 11.00 по московскому времени.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира в группе А встретятся со сборными Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.
Все о сборной России на чемпионате мира по футболу - здесь
Какой девиз будет украшать автобус @teamrussia🇷🇺 во время #ЧМ2018? Решать тебе!👇– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 апреля 2018 г.
Участвуй в опросе #BeThere With @Hyundai_Global и выбери свой вариант!🚌
Дон_Румата
Ехали медведи на велосипеде. А за ними кот задом наперёд...
12:45
SAN
"Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой" (выход из группы)
12:39
SS-1525-Sergey
Здесь пешеходы!
12:10
Тимурленг
Кто это придумал?
12:03