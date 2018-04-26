Стартовало голосование за девиз сборной России на чемпионате мира-2018

Голосование за слоган сборной России на чемпионате мира-2018, который украсит автобусы команды, началось в 11.00 по московскому времени 26 апреля. Также болельщики смогут выбрать девизы для других национальных команд-участниц турнира.

Российским болельщикам предложено три варианта фраз: "Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой", "Играй с открытым сердцем" и "Русские медведи движутся к победе". Голосование закроется в 14 мая в 11.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира в группе А встретятся со сборными Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

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