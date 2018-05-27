Станислав Черчесов "Ни разу не ругался с Дзюбой!"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что Алан Дзагоев и Артем Дзюба, по состоянию здоровья пропустившие часть сбора в Нойштифте, смогут набрать форму к контрольному матчу против Австрии, который состоится 30 мая. Специалист отметил, что в суббту, 26 мая, форвард провел всю работу.

– Насколько много потеряли Дзюба и Дзагоев за те дни, что не тренировались?

– Понятно, нюансы есть. Сегодня (в субботу, – Прим. "СЭ") Дзюба, кстати, тоже всю работу провел. Алана мы процентов на 15 освободили, чтобы посмотреть, как все будет выглядеть. Что касается его, это повреждение, у Дзюбы – ангина и антибиотики. Это совершенно разные вещи, которые нельзя сравнивать.

– В каком объеме они смогут сыграть с австрийцами?

– Не могу сказать. До австрийцев еще достаточно времени, чтобы Дзюба и Дзагоев подтянулись к своим лучшим кондициям.

– Дзюба всегда много шутит, громко говорит с партнерами. Все ли нормально, нет ли к нему вопросов?

– Вы же все видите на тренировках.

– Нам позволяют смотреть только 20 минут. Может, мы уходим – и вы начинаете на него ругаться.

– А я, честно говоря, с ним вообще никогда не ругался. Ни разу! У каждого свой характер. Работа начинается – мы работаем, заканчивается – мы живые люди. (Дмитрий СИМОНОВ, Игорь РАБИНЕР)

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"),Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Полная версия интервью Станислава Черчесова