Станислав Черчесов: "Как спортсмены мы не довели дело до конца"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" признался, что национальная команда нацеливалась на максимальный результат на чемпионате мира-2018.

- В нашем понимании, мы не довели дело до конца, - сказал Черчесов. - Как спортсмены. Понятно: чемпионат мира стал большим моральным плюсом для всех. Но Кубок мира – один, и его возьмет другая команда, а не мы. Нацеливались же мы на максимальный результат.

– То есть в какой-то момент появилась вера, что можно пройти вообще весь путь до конца?!

– А мы нацеливались на это изначально. Как и на то, чтобы выиграть Кубок конфедераций. При этом два года подряд повторял: есть барьеры, которые надо преодолевать по мере поступления, а не кричать вслух о последнем. Мы и подготовку так вели. Можно, кстати, вообще сейчас интервью не давать, а поднять архивы из того, о чем говорили в течение этого времени. И никаких противоречий не найдете!

Мог ошибаться, заблуждаться, могли делать тренерским штабом какие-то неправильные вещи – но ни одним словом не слукавил. Мы последовательно делали свою работу. Ответы на все дали уже тогда – просто в то время все по-другому смотрели на нашу работу. Изменились не мы, а отношение к нам. (Игорь РАБИНЕР)

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

Полностью интервью Черчесова - скоро в "СЭ"

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