16:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Естественно, настраиваемся в игре с Уругваем на победу"


Главный тренер сборной России  Станислав Черчесов дал комментарий перед стартом заключительного матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая. По словам специалиста, команда будет настраиваться на победу.

- Как мы уже давно говорили, соперники у нас идут по нарастающей, - сказал Черчесов в эфире "Все на матч!". - Сегодня игра, которая определит, кто занял то или иное место. Естественно, настраиваемся на победу, никаких дум даже не было. Будет пара изменений, ну а так будут играть те, кто лучше готовы.

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //
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