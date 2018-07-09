Sportarena.hr - о словах Виды: Россия радушно встретила хорватов и ждала ответного дружелюбия

Хорватская пресса осудила поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и экс-игрока команды Огнена Вукоевича. После победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 они выкрикнули на камеру "Слава Украине!" Позднее Вида подчеркнул, что это была шутка, однако событие вызвало большой резонанс.

– Будем надеяться, что это не приведет к реальным проблемам для нас, – пишет хорватское издание Sportarena. – Оба игрока играли долго на Украине, и они посвятили этой стране свой великий триумф и выход в полуфинал. Но нужно понимать, что отношения между Россией и Украиной не так хороши, поэтому это можно интерпретировать как прямую провокацию. Хозяева турнира радушно нас встретили и ждали ответного дружелюбия. Так что это выглядит не очень хорошо.

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