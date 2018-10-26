Совет ФИФА признал чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории

Совет ФИФА, проходивший в Руаннде, признал чемпионат мира-2018 в России лучшим в истории. За это решение проголосовали все участники заседания, сообщает член Совета Алексей Сорокин.

Чемпионат мира-2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах на 12-ти стадионах России. Турнир выиграла Франция, второй стала Хорватия, третьей - Бельгия.

- Прозвучал довольно подробный отчет. Колин Смит представил фактологический отчет, я тоже сделал сообщение, которое носило более общий и эмоциональный характер, - приводит ТАСС слова Сорокина. - В целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчете, который был принят советом.

По многим показателям были побиты рекорды предыдущих чемпионатов мира. Успешными были признаны наши инициативы, к числу которых относятся бесплатный транспорт, идентификация болельщиков и другие новшества.