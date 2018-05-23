СМИ: Игроки сборной Англии опасаются проявлений расизма на ЧМ-2018

Часть игроков сборной Англии выразила опасения по поводу проявлений расизма на ЧМ-2018, сообщают британские СМИ.

Как информирует The Guardian, несколько футболистов в личных беседах выразили представителям Футбольной ассоциации Англии по поводу возможных проявлений расизма во время турнира в России. Футбольная ассоциация обсуждает с футболистами эти вопросы. В частности, они рассказывают игрокам, как вести себя в таких ситуациях. Представителей сборной консультирует психолог команды Пиппа Грандж, который рассказывает, как справляться с ситуацией, когда тебя оскорбляют по расовому признаку.

Игроки, говоря о своих опасениях, вспоминали случай с представителем молодежной команды "Ливерпуля" Рианом Брюстером, который утверждал, что его в матче Юношеской лиги УЕФА оскорбил по расовому признаку игрок "Спартака" Леонид Миронов. УЕФА не нашла доказательств нарушения по этому делу и не наказала россиянина. В Футбольной ассоциации также обещают позаботиться о безопасности членов семей игроков, которые приедут в Россию.

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