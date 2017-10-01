СМИ: ФИФА может отстранить Испанию от ЧМ в случае независимости Каталонии

Выход Каталонии из состава Испании может повлиять на участие испанцев в чемпионате мира-2018, утверждает Marca. ФИФА может наложить санкции на сборную, если руководство ла лиги запретит "Барселоне" и другим каталонским клубам играть в испанском чемпионате. Руководство международной федерации может счесть это вмешательством государства в футбольные дела.

Референдум о независимости Каталонии пройдет сегодня, 1 октября. В нем, в частности, примет участие главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола, отправивший свой голос по почте.

Ранее сообщалось, что "Барса" в случае выхода из испанского чемпионата готова играть во Франции или даже в Англии.

Испания идет на первом месте в отборочном турнире ЧМ-2018. Для прямого попадания в финальную стадию ей достаточно набрать четыре очка в играх с Албанией и Израилем, а де-факто - только три, благодаря хорошему преимуществу над Италией в разности мячей.