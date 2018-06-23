СМИ: фанатам, певшим нацистские песни в Волгограде, в Англии запретили посещать футбол

Фанаты сборной Англии на ЧМ-2018 в Рсосии. Фото AFP

Полиция Британии выписала запрет на посещение футбольных матчей трем болельщикам сборной Англии за оскорбительное поведение в Волгограде, сообщает Sky Sports.

Ранее в сети появилось видео: фанаты поют песню о "Тоттенхэме", в которой упоминаются Гитлер и Освенцим. За "шпор" традиционно болела еврейская диаспора Лондона, и одно из фанатских объединений клуба называется "армия жидов".

57-летнему жителю Дерби запрещено посещать игры на протяжении пяти лет, еще двое отстранены пока только от посещения чемпионата мира-2018, степень их наказания определят 26 июня.

Все трое были вычислены и депортированы из России.

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