Слепаков извинился перед сборной России

Российский артист Семен Слепаков принес свои извинения перед игроками сборной России за песню, написанную перед чемпионатом мира-2018. В ней юморист раскритиковал национальную команду, предположив что россияне провалятся на турнире.

"Это пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично. Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами", - написал Слепаков в Инстаграме.

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, в котором уступила Хорватии(2:2, 3:4 пен.).

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