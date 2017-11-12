Швейцария - 27-й участник чемпионата мира-2018

Сборная Швейцарии сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0) в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2018 года. Первая встреча между этими командами завершилась победой швейцарцев – 1:0.

Таким образом, команда Владимира Петковича стала 27-м участником мирового первенства, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Отметим, что швейцарцы вышли в финальную стадию чемпионата мира в четвертый раз подряд.

При жеребьевке турнира, которая состоится в Москве 1 декабря, Швейцария будет располагаться во второй корзине вместе с Испанией, победителем пары Перу – Новая Зеландия, Англией, Колумбией, победителем пары Италия – Швеция, Мексикой и Уругваем. Россия на правах организатора находится в первой корзине.

Ранее на ЧМ-2018 попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко и Тунис.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Стыковые матчи

Ответный матч

Швейцария – Северная Ирландия – 0:0

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шер, Аканджи, Джемаили (Мехмеди, 61), Шачири (Фройлер, 80), Джака, Цубер, Закария, Сеферович (Эмболо, 86).

Северная Ирландия: Макговерн, Хьюз, Эванс, Маколи, Дэйвис, Брант, Уорд (Джонс, 74), Норвуд (Магеннис, 75), Даллас, Сэвилл, Вашингтон (Макнэйр, 82).

Предупреждения: Брант, 7. Сеферович, 72. Эванс, 79.

Судья: Брих (Германия).

12 ноября. Базель. Стадион St. Jakob Park.

1-й матч - 1:0.

Швейцария в 1⃣1⃣-й раз едет на Чемпионат мира!👏👏👏

Увидимся на #ЧМ2018 в России!

🇨🇭🛫🇷🇺 pic.twitter.com/jc11WrmxRb – Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 12 ноября 2017 г.

Трансляция матча Швейцария – Северная Ирландия

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет