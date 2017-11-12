Швейцария - 27-й участник чемпионата мира-2018

Сборная Швейцарии сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0) в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2018 года. Первая встреча между этими командами завершилась победой швейцарцев – 1:0.
Таким образом, команда Владимира Петковича стала 27-м участником мирового первенства, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Отметим, что швейцарцы вышли в финальную стадию чемпионата мира в четвертый раз подряд.
При жеребьевке турнира, которая состоится в Москве 1 декабря, Швейцария будет располагаться во второй корзине вместе с Испанией, победителем пары Перу – Новая Зеландия, Англией, Колумбией, победителем пары Италия – Швеция, Мексикой и Уругваем. Россия на правах организатора находится в первой корзине.
Ранее на ЧМ-2018 попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко и Тунис.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Стыковые матчи
Ответный матч
Швейцария – Северная Ирландия – 0:0
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шер, Аканджи, Джемаили (Мехмеди, 61), Шачири (Фройлер, 80), Джака, Цубер, Закария, Сеферович (Эмболо, 86).
Северная Ирландия: Макговерн, Хьюз, Эванс, Маколи, Дэйвис, Брант, Уорд (Джонс, 74), Норвуд (Магеннис, 75), Даллас, Сэвилл, Вашингтон (Макнэйр, 82).
Предупреждения: Брант, 7. Сеферович, 72. Эванс, 79.
Судья: Брих (Германия).
12 ноября. Базель. Стадион St. Jakob Park.
1-й матч - 1:0.
Швейцария в 1⃣1⃣-й раз едет на Чемпионат мира!👏👏👏– Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 12 ноября 2017 г.
Увидимся на #ЧМ2018 в России!
🇨🇭🛫🇷🇺 pic.twitter.com/jc11WrmxRb
Трансляция матча Швейцария – Северная Ирландия
Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/calendar/2018/qualify/butting/
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Сборная Марокко
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Владимир Петкович
- Сборная Туниса
- Сборная Колумбии (футбол)
- сборная Северной Ирландии
- Сборная Панамы
- сборная Сенегала
Thomas_Boy_
Северную Ирландию жаль, но швейцарцы просто лучше играют в футбол. Буду рад видеть их на ЧМ.
22:09
Pablo_75
Жалко североирландцев. Северная Ирландия, набранная "в Чемпионшипе и даже ниже", почти на равных играла со Швейцарией. И швейцарцы прошли только с выдуманного пенальти. А мы привыкли к идее, что "тренер сборной, не имея возможности работать с игроками постоянно, не может прыгнуть выше имеющегося состава"... А вот он контрпример. Ну и Исландия, конечно, там вообще какая-то фантастика.
21:56