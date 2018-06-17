Швейцарцы не могли попасть в Россию через Донбасс. Объясняем почему

В субботу украинская журналистка Анна Домбровская сообщила, что болельщики сборной Швейцарии едва не заехали на передовую на востоке Украины, где продолжается вооруженный конфликт. Навигатор проложил фанатам, которые направлялись в Ростов-на-Дону, путь через Донецк, а ночевать они собирались в одном из отелей Амвросиевки, которая находится в нескольких километрах от российской границы.

Журналистка утверждает, что помогла фанатам миновать опасную зону. Но попасть на территорию боевых действий, то есть пересечь линию разграничения между Украиной и ДНР они не могли. Власти Украины ранее определили механизм проезда через "границу", который действует как для граждан этой страны, так и для иностранцев.

Иностранному гражданину, желающему попасть на территорию ДНР/ЛНР, необходимо иметь два документа: визу и специальный пропуск, выдаваемый Службой безопасности Украины (СБУ). Для получения пропуска его необходимо заказать на специализированном портале, указав свои данные. После десятидневной проверки СБУ выдает пропуск или отказывает в выдаче. При заполнении обязательно необходимо указать причину поездки.

Существуют восемь пунктов, являющихся основанием для проезда через линию разграничения. Большинство пропусков выдается жителям ДНР/ЛНР или людям, у которых на этих территориях есть родственники, а также недвижимость. Кроме того, его можно получить для осуществления своей профессиональной деятельности. Что касается иностранцев, то здесь предусмотрен случай для осуществления ими функций в рамках деятельности в международных организациях.

Ни один из пунктов не предусматривает транзитного проезда через эти территории или поездки с туристической целью. СБУ не могла выдать швейцарским болельщикам пропуск в ДНР/ЛНР, то есть их обязательно развернули бы на блокпостах на линии разграничения.

Впрочем, в любых историях всегда возможны исключения - и гостям ЧМ-2018 может быть доступен и такой маршрут.

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