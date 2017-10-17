Швеция и Италия сыграют 10 и 13 ноября

Определились даты стыковых матчей за право участия в финальной стадии чемпионата мира. В Европе четыре пары сборных проведут поединки в период с 9 по 14 ноября.

Также состоятся поединки межконтинентальных "стыков", в которых встретятся Гондурас - Австралия и Новая Зеландия - Перу. Отметим, что все европейские поединки начнутся в 22.45 по московскому времени, время встречи Гондурас - Австралия станет известно позднее.

Победители противостояний получат путевки в финальную стадию ЧМ-2018.

9 ноября

22.45* Северная Ирландия - Швейцария

22.45 Хорватия - Греция

10 ноября

22.45 Швеция - Италия

11 ноября

6.15 Новая Зеландия - Перу

22.45 Дания - Ирландия

Гондурас - Австралия

12 ноября

22.45 Греция - Хорватия

22.45 Швейцария - Северная Ирландия

13 ноября

22.45 Италия - Швеция

14 ноября

22.45 Ирландия - Дания

15 ноября

12.00 Австралия - Гондурас

16 ноября

5.15 Перу - Новая Зеландия

* - по московскому времени