Швеция и Италия сыграют 10 и 13 ноября

Определились даты стыковых матчей за право участия в финальной стадии чемпионата мира. В Европе четыре пары сборных проведут поединки в период с 9 по 14 ноября.
Также состоятся поединки межконтинентальных "стыков", в которых встретятся Гондурас - Австралия и Новая Зеландия - Перу. Отметим, что все европейские поединки начнутся в 22.45 по московскому времени, время встречи Гондурас - Австралия станет известно позднее.
Победители противостояний получат путевки в финальную стадию ЧМ-2018.
9 ноября
22.45* Северная Ирландия - Швейцария
22.45 Хорватия - Греция
10 ноября
22.45 Швеция - Италия
11 ноября
6.15 Новая Зеландия - Перу
22.45 Дания - Ирландия
Гондурас - Австралия
12 ноября
22.45 Греция - Хорватия
22.45 Швейцария - Северная Ирландия
13 ноября
22.45 Италия - Швеция
14 ноября
22.45 Ирландия - Дания
15 ноября
12.00 Австралия - Гондурас
16 ноября
5.15 Перу - Новая Зеландия
* - по московскому времени