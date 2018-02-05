Штраф за продажу поддельных билетов на ЧМ-2018 составит до 1,5 миллионов рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводятся административная ответственность и штрафы за незаконную торговлю билетами на матчи чемпионата мира 2018 года, сообщает официальный портал правовой информации. Отмечается, что штраф для граждан составит от 20-кратной до 25-кратный стоимости билета на игру.
Другие типы штрафов:
Для должностных лиц - от 20-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тысяч рублей.
Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тыс. рублей.
Для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Также предприниматели будут наказываться административным приостановлением их деятельности на срок до 90 суток.
В случае реализации поддельных билетов на игры мирового первенства установлены следующие штрафы:
Для граждан - от 50 до 70 тысяч рублей;
Для должностных лиц - от 150 до 200 тысяч рублей
Для юридических лиц - от 1 до 1,5 миллионов рублей.
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.
Дополнительная информация
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802050022
Serenky25
Потом курсантов и школьников будут загонять на трибуны.
20:13
Felix BARSA
Пока купить не получается, заявка не проходит, а в живой очереди сайт ФИФА виснет, судя по всему на футбол не попадем, только везунчики и с деньгами будут
20:13
madstalker
Так продавайте нормальные билеты хотя бы. Второй раз подал заявку, нутром чую, что снова впустую. И живая очередь в будни днем для кого? Для тех кто пашет, чтоб деньги хоть какие-то заработать? Походу, не для среднего класса этот ЧМ, а для тех, кто готов безумные бабло выложить, для "Альфа банка", который уже билеты за вклады раздает и для Мутка с его вариантами продажи билетов для всех толстопузых госчиновников из, якобы, "футбольной семьи".
19:57
Thomas_Boy_
Ничего себе... Я только вчера полторы сотни билетов распечатал...
19:49
Serenky25
А будут?
19:47