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15:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Штанга, остановившая Сирию на пути к ЧМ-2018. Видео

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Нападающий сборной Сирии Омар Аль-Сома на 121-й минуте матча 4-м отборочного раунда азиатского отбора чемпионата мира 2018 года против Австралии упустил шанс сравнять счет – мяч после его удара со штрафного попал в штангу. В итоги встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу австралийцев, которые поспорят за право сыграть на мировом первенстве в России с 4-й командой североамериканского отбора.

Отметим, что у победителей оба гола забил лучший бомбардир в истории сборной Тим Кэйхилл, для которого эти мячи стали 49-м и 50-м соответственно.

Текстовая трансляция матча Австралия – Сирия

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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karwin

Жаль сирийцев. Но они и без попадания на ЧМ сотворили чудо.

15:52

Восставший из пепла

Соккерруз!!!! А сектантам замотанным, сами знаете куда.

15:49

Юный Люцифер

Надеюсь что четвертая команда КОНКАКАФ Австралию отцепит в стыках

15:28

Юный Люцифер

Учитывая клоунаду, которую устроил австралиец, чтобы сирийского игрока удалили, я вдвойне не хотел чтобы эти кенгурятники прошли

15:27

баламошка

Самонаводящиеся натовские штанги отбивают сирийские футбольные снаряды.

15:26

mishel1983

Я так за своих не орал,как сегодня за сирийцев!Жаль,не увидим мы бойню сшушек с Сирией((

15:18

Ivenhoe

М-да...

15:14