Штанга, остановившая Сирию на пути к ЧМ-2018. Видео

Нападающий сборной Сирии Омар Аль-Сома на 121-й минуте матча 4-м отборочного раунда азиатского отбора чемпионата мира 2018 года против Австралии упустил шанс сравнять счет – мяч после его удара со штрафного попал в штангу. В итоги встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу австралийцев, которые поспорят за право сыграть на мировом первенстве в России с 4-й командой североамериканского отбора.

Отметим, что у победителей оба гола забил лучший бомбардир в истории сборной Тим Кэйхилл, для которого эти мячи стали 49-м и 50-м соответственно.

Poteau d'Al Soma à la 120'+1' à deux doigts d'envoyer pour la première fois la Syrie au Mondial de foot...#AUSvSYR pic.twitter.com/YkCGW1FEv3 – Clinton 🇨🇲 (@TopLu28) 10 октября 2017 г.

Текстовая трансляция матча Австралия – Сирия