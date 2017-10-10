Штанга, остановившая Сирию на пути к ЧМ-2018. Видео

Нападающий сборной Сирии Омар Аль-Сома на 121-й минуте матча 4-м отборочного раунда азиатского отбора чемпионата мира 2018 года против Австралии упустил шанс сравнять счет – мяч после его удара со штрафного попал в штангу. В итоги встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу австралийцев, которые поспорят за право сыграть на мировом первенстве в России с 4-й командой североамериканского отбора.
Отметим, что у победителей оба гола забил лучший бомбардир в истории сборной Тим Кэйхилл, для которого эти мячи стали 49-м и 50-м соответственно.
Poteau d'Al Soma à la 120'+1' à deux doigts d'envoyer pour la première fois la Syrie au Mondial de foot...#AUSvSYR pic.twitter.com/YkCGW1FEv3– Clinton 🇨🇲 (@TopLu28) 10 октября 2017 г.
karwin
Жаль сирийцев. Но они и без попадания на ЧМ сотворили чудо.
15:52
Восставший из пепла
Соккерруз!!!! А сектантам замотанным, сами знаете куда.
15:49
Юный Люцифер
Надеюсь что четвертая команда КОНКАКАФ Австралию отцепит в стыках
15:28
Юный Люцифер
Учитывая клоунаду, которую устроил австралиец, чтобы сирийского игрока удалили, я вдвойне не хотел чтобы эти кенгурятники прошли
15:27
баламошка
Самонаводящиеся натовские штанги отбивают сирийские футбольные снаряды.
15:26
mishel1983
Я так за своих не орал,как сегодня за сирийцев!Жаль,не увидим мы бойню сшушек с Сирией((
15:18
Ivenhoe
М-да...
15:14