Школьник хочет продать мяч с автографами игроков сборной России, чтобы попасть на финал ЧМ

На одном из сервисов объявлений появилось сообщение о продаже мяча с автографами российской сборной за 250 тыся рублей. Его автором стал 12-летний ученик Арсений, который учится в одной из московских школ. Он рассказал, как ему удалось заполучить подписи игроков после матча открытия чемпионата мира – 2018. По его словам, на мяче есть в том числе автографы Акинфеева, Зобнина, Ерохина, Игнашевича и братьев Миранчук.

- Это был мой третий по счету матч в жизни. Я попросил у папы взять автографы, мы ходили, спрашивали, где и как это вообще можно сделать, - цитирует Арсения RT. - Потом нашли ворота, а за ними стояли автобусы, в которые заходили футболисты. Там на входе стояли охранники и вообще никого не пускали.

И вдруг оттуда вышел мужчина – мы потом поняли, что это главный тренер вратарей сборной России. Мы попросили его расписаться на мяче и чтобы сборная тоже расписалась. Он унес его и через полчаса принес обратно с подписями. На деньги с продажи мяча хотим еще с папой сходить на финал, купить билеты.

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