Сергей Игнашевич: "Черчесов - один из немногих тренеров, с кем у меня постоянно был хороший контакт"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич признался, что идеальный футбольное взаимопонимание у него было со Станиславом Черчесовым и Валерием Газзаевым.

- На поле всегда должны быть свои игроки, которые могут взять на себя ответственность. Порой нужно молниеносно закрыть дырку, которая возникла, допустим, в результате потери игрока, - цитирует "Р-Спорт" Игнашевича. - Ситуация ведь не всегда позволяет дожидаться, пока тренер примет решение, пока образуется пауза в игре, пока произойдет замена, пока игрок, выходящий на замену, разомнется. Были ли такие моменты на ЧМ-2018? Да, когда удалили Игоря Смольникова в матче с Уругваем. Я тут же попросил Сашу Самедова опуститься на позицию правого защитника и играть там до тех пор, пока Фернандес не выйдет на замену.

- С Черчесовым на этой почве у вас не возникало разногласий? Мне он всегда казался человеком, который вообще не приемлет, когда кто-то пытается за него что-то решать, не терпит стороннего вмешательства.

- Если бы то, о чем вы говорите, было правдой, Черчесов не смог бы работать на уровне сборной. Он просто никогда бы на этот уровень не вышел. До тех пор, пока я сам с ним не работал, у меня порой тоже складывалось похожее впечатление, но я уже тогда понимал, что не все так однозначно. Ну да, сложный характер. А у кого из нас, игроков, он простой? Но не надо путать сложный характер с глупостью. Черчесов - это один из немногих тренеров в моей карьере, с кем у меня постоянно был хороший футбольный контакт. Я чувствовал, что он меня слышит, что весь тренерский штаб всерьез воспринимает ту информацию, которую я даю, а не относится к этому с позиции "спасибо, Сережа, тебе за помощь, иди бегай дальше". Пожалуй, только с Газзаевым у меня в свое время было такое же взаимопонимание.

Напомним, после чемпионата мира 39-летний Игнашевич объявил о завершении карьеры.