01:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сербские СМИ ждут наказания Шачири


Сербские СМИ болезненно отреагировали на поведение полузащитника сборной ШвейцарииДжердана Шачири в матче чемпионата мира-2018 против Сербии (2:1). Футболист играет в бутсах, на которых изображен флаг Косово, а также во время празднования гола он скрещивал руки на груди, что символизировало "крылья албанского орла", изображенного на флаге этой страны.

"ФИФА наказала Сербию за флаг, который, по их мнению, был "оскорбительным и содержал политические требования" (речь о штрафе по итогам игры с Коста-Рикой. – Прим. "СЭ"). А бутса Шачири не содержит ничего! Швейцарец сыграл с флагом так называемого Косово. У международной федерации, похоже, нет с этим проблем, и еще предстоит выяснить, может ли быть наказание после матча", – пишет сайт издания "Вечерние новости". (Андрей КУЗИЧЕВ)

Швейцарские косовары против Сербии. Политика на ЧМ-2018

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