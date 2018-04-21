Сенников и Кордоба приняли участие в открытии Парка футбола в Самаре

В Самаре состоялась церемония открытия Парка футбола чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. В ней, помимо властей города, приняли участие бывший защитник "Интера" и сборной Колумбии Иван Кордоба и его коллега по амплуа из "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников.

- В первую очередь я рад, что именно национальная команда Колумбии проведет один из матчей группового этапа в Самаре, - сказал Кордоба. - Надеюсь, что я смогу приехать и поболеть за свою сборную, внести свой позитив, поддержать нашу команду. Ей потребуется наша поддержка, но при этом надеюсь, что российские болельщики также поддержат колумбийцев. У меня было много возможностей играть против российских команд, как в Лиге чемпионов, так и в Кубке УЕФА, и я заметил тот факт, что российский болельщик хорошо чувствует игру и, как говорят у нас в Южной Америке, является настоящим 12-м игроком на поле.

Что касается открытия Парка футбола, то мне безумно понравилось, что он в первую очередь создан для семьи и детей, и здесь каждый для себя найдет что-то интересное и получит максимальное удовольствие. Надеюсь, что в рамках чемпионата мира таких парков будет очень много и они действительно оставят приятные воспоминания.

- Очень приятная погода, пришло много людей, и в целом была приятная атмосфера, - подчеркнул Сенников. - На мой взгляд, такие парки в первую очередь нужны, потому что сюда можно прийти с семьей и друзьями, поиграть на разных аттракционах. Даже если ты не попал на стадион, то если приехать в парк, посмотреть футбол на большом экране, найти единомышленников, то, на мой взгляд, можно получить незабываемые моменты.

Парк футбола будет работать 21 и 22 апреля. Посетители парка смогут поучаствовать в спортивных мастер-классах и играх на открытом воздухе, взять автографы у мировых звезд футбола, сфотографироваться с талисманом чемпионата - волком Забивакой. В парке действуют многочисленные аттракционы, мультимедийные викторины с призами.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

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