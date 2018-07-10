Семья Дэнни Роуза прилетит в Москву на полуфинал ЧМ. Перед турниром оставил их дома из-за слухов о расизме

Отец защитника сборной Англии Дэнни Роуза прилетит в Москву на матч 1/2 финала чемпионата мира против Хорватии, сообщает Times. Вместе с родителем поддержать 28-летнего игрока приедут еще несколько родственников.

Перед началом ЧМ-2018 Роуз принял решение оставить свою семью на родине. Он признавался, что принял такое решение из-за боязни проявления расизма. Уже во время турнира он заявил, что сожалеет об этом шаге.

Отметим, что для сборной Англии этот выход в полуфинал мирового первенства стал первым с 1990 года. Кроме того, команда не выигрывала титул с 1966 года.

Матч Хорватия – Англия состоится завтра, 11 июля, в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры – 21.00 по московскому времени.

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