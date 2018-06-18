Сегодня будет оглашена мера пресечения таксисту, совершившему наезд на болельщиков в центре Москвы

В посольстве Киргизии прокомментировали состояние дела о наезде киргизского таксиста на болельщиков в центре Москвы, среди пострадавших оказались граждане Мексики.

- Сегодня будет оглашена мера пресечения, насколько нам известно, по статье 264 ч.1, это нарушение правил дорожного движения с нанесением тяжкого вреда здоровью, - сказал представитель посольства. - Мы оказываем гражданину всю необходимую юридическую помощь, предоставили адвоката.

Напомним, что вечером 16 июня такси въехало в толпу на улице Ильинка в Москве. За рулем находился гражданин Киргизии. За медицинской помощью обратились 7 человек, среди них – граждане Мексики. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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